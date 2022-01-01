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"التعليم العالي" تبحث مع جامعة تورنتو الكندية سبل تعزيز التعاون

الإثنين 14 نوفمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تبحث مع جامعة تورنتو الكندية سبل تعزيز التعاون



رام الله/سما/

بحث وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بصري صالح نيابة الوزير محمود أبو مويس، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، مع رئيس جامعة تورنتو الكندية ميرك جيرتلر والوفد المرافق، سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون، بما يشمل تبادل الأساتذة والطلبة، وتنفيذ برامج مشتركة بين الجانبين، والتشبيك بين جامعة تورنتو والجامعات الفلسطينية في مجالات مختلفة، بما فيها البحث العلمي.

بدوره، أطلع صالح الوفد على الجهود التطويرية للوزارة للارتقاء بواقع قطاع التعليم العالي الفلسطيني، لافتاً إلى أنه وبتوجيهات من الوزير أبو مويس؛ فإن الوزارة تعمل على تحسين مخرجات البحث العلمي ليكون منتجاً ومستجيباً لاحتياجات المجتمع، لافتاً إلى تميّز الباحثين الفلسطينيين على الصعيد الدولي من خلال تصنيف عدد منهم ضمن أفضل 2% في العالم.

وأشار إلى جهود الوزارة على صعيد ربط مهارات خريجي مؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، لافتاً إلى أهم الأولويات الاستراتيجية لقطاع التعليم العالي، بما فيها تعزيز البحث العلمي، والتوجّه للتعليم التقني، وتحسين جودة البرامج التعليمية.

من جهته، قدّم جيرتلر نبذة حول جامعة تورنتو، وخططها، واستراتيجياتها وقصص النجاح فيها، معرباً عن سعادته ببناء جسور من التعاون الأكاديمي والبحثي مع الجامعات الفلسطينية من خلال وزارة "التعليم العالي".

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