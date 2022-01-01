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وفاة الموسيقار الكبير محمد سلطان

الإثنين 14 نوفمبر 2022 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الموسيقار الكبير محمد سلطان



وكالات / سما /

رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان بعد صراع مع المرض، ويتواجد حاليًا فى القصر العينى الفرنساوى.

وكشف مؤخرًا الموسيقار الكبير محمد سلطان، عن تفاصيل عمله وزواجه من الفنانة الراحلة فايزة أحمد، مؤكدًا اعتزازه وحبه الكبيرين للنجمة الراحلة قائلاً: "تزوجت عن قصة حب من الفنانة "مكوناش بنستغنى عن بعض".. كانت غالية عليا وإنسانة قوى وعطوفة وبتحب الناس".

وقال الموسيقار الكبير في لقاء ببرنامج "هذا الصباح" على شاشة إكسترا نيوز: عندى ولدين من فايزة وهما دكاترة دلوقتي في فرنسا، وكمان قدمت معظم أعمالها، كانت بتشجعني قوى وهى قابلت الأستاذ عبد الوهاب وكلمته عليا وقالها قابلته قبلك، ونصحها بإنها تحط إيدها في إيدي وكان متوقع أن هابقى حاجة كبيرة".

وحول أغنية "بكره تعرف يا حبيبي": قال: "المؤلف كتبها علينا ..حس إن فيه خلاف بسيط فعمل هذه الاغنية فانفعلت بيها وعملتها وهى غنتها"، مشددا على أنه لم يفكر يوما في الانفصال من النجمة الراحلة.، معقبا: "فضلت جنبها في وقت مرضها.. لم اغير اى شيء في المنزل منذ وفاتها".

وعن علاقته بالفنان الراحل عبدالحليم حافظ، أضاف: عبدالحليم جالى قبل ما يموت بفترة صغيرة الساعة 4 صباحا كنت نايم وصحوني وقالولى عبدالحليم موجود ، وقالى احنا إتاخرنا قوى ولازم نشتغل وبدأنا بالفعل في أغنية "أحلى طريق في دنيتي" لكن القدر لم يمنحه الفرصة لاتمام الأغنية، وبعد كده عدلت فيها لتناسب فايزة أحمد، كما أن القدر حال بين تعاوني مع كوكب الشرق أم كلثوم أيضا".

"محمد سلطان" ملحن وممثل مصرى عرف في البداية كممثل، ولد فى الإسكندرية عام 1937، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1960، بعد أن ترك الكلية البحرية، واتجه إلى التمثيل وتزوج من الفنانة فايزة أحمد ولحن لها أشهر أغانيها منها "غريب يا زمان، رسالة إلى امرأة، قاعد معايا، اخد حبيبي"، وشارك الموسيقار فريد الأطرش بالتمثيل في فيلم يوم "بلا غد" عام 1962 من إخراج بركات .

#محمد سلطان #الموسيقار

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