  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء

الإثنين 14 نوفمبر 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء: كشف وآلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الثلاثاء



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود، وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي، أن السفر للحافلات: السابعة، والثامنة، والتاسعة حتى الرقم (150) من كشف المسافرين رقم (2022/37)، والحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/44)

ودعت إلى التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدةً على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، داعيةً إلى إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

وأكدت على تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، داعيةً إلى إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف أسماء المسافرين اضغط هنا

كشف جوازات مصرية اضغط هنا

للتسجيل والاستفسار: اضغط هنا

#معبر رفح

الأكثر قراءة اليوم

تركيا تعلن القبض على الشخص الذي ترك القنبلة التي تسببت في انفجار اسطنبول

قوات إسرائيلية ترافقها عشرات الدبابات تتوغل بالأراضي السورية لمدة 72 ساعة

بالفيديو: قتلى وجرحى بانفجار وسط مدينة إسطنبول التركية

مواطنة سورية.. كشف تفاصيل جديدة بشأن منفذة التفجير الإرهابي وسط إسطنبول

صحيفة: واشنطن تعد بإرسال وفد رفيع للمنطقة.. وتلويح فلسطيني بتطبيق قرارات "المركزي"

بتكلفة 5 مليارات دولار.. تدشين أضخم يخت بالعالم في السعودية! (صور وفيديو)

هآرتس: وقاحة "إسرائيل" في الأمم المتحدة سجلت رقما قياسيا

الأخبار الرئيسية

لازاريني: 40% من أطفال غزة لا يحصلون على وجبة الفطور

9999198219

"الصحة": شهيدة بيتونيا حتى اللحظة مجهولة الهوية

هل سلم 60 مسلحًا من "عرين الأسود" أنفسهم لأجهزة الأمن الفلسطينية؟!

20221114094157

"لمنع قيام دولة فلسطينية" : حاخامات يطالبون بحقيبة الجيش لسموتريتش

MFxwc

مواطنة سورية.. كشف تفاصيل جديدة بشأن منفذة التفجير الإرهابي وسط إسطنبول

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم