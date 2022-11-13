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شاهد.. أول ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد زواجهما مرة أخرى

الإثنين 14 نوفمبر 2022 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. أول ظهور لشيرين وحسام حبيب بعد زواجهما مرة أخرى



وكالات / سما /

نشرت وسائل الإعلام المصرية أول صورة للفنانة شيرين عبد الوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب بعد زواجهما للمرة الثانية.

وصدمت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب الجمهور بإعلانها عقد قرانها مجددا على طليقها الفنان حسام حبيب.

 

وقالت شيرين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع على قناة "mbc مصر": "أنا شيرين اللي قلبها متسامح وهيفضل قلبي متسامح، كنا ناويين عقد القران يوم السبت، لكن حسام أصر على عقد القران أمس الخميس. وبعتذر لحسام عن كل الكلام اللي أنا قولته في حقه".

وأضافت :" عاوزة أطمن الناس، أن أنا في عصمة رجل طيب جدا، وبيحبني، وكان معمولا لنا حاجة، والحمد لله ربنا فكها لنا"، في إشارة لأعمال سحر.

وأعلنت شيرين التنازل عن القضايا التي رفعتها بحق شقيقها محمد عبدالوهاب "أنا متسامحة، ولا استطيع أن أفعل ذلك به".

وأضافت: "لا أستطيع أن أسبب حزنا لوالدتي بسبب خلافي مع شقيقي".

#شيرين عبد الوهاب #حسام حبيب

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