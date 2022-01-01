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الاحتلال يهدم مسكنين في بلدة ترقوميا شمال غرب الخليل

الإثنين 14 نوفمبر 2022 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مسكنين في بلدة ترقوميا، شمال غرب الخليل.

وقال عضو لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة ترقوميا سليمان جعافرة ، إن قوات الاحتلال داهمت بآلياتها الثقيلة منطقة الطيبة المحاذية لمستوطنة "ادورا" وهدمت مسكنين تعود ملكيتهما للشقيقين ابراهيم وعبد القادر يحيى الجعافرة.

وأضاف أن أصحاب هذه الأراضي يملكون اوراق إثبات ملكية لأراضيهم، مؤكدين أن هدف الاحتلال هو الاستيلاء على هذه الأراضي، وتوسيع الاستيطان في المنطقة وربط مستوطنتي "تيلم" و"ادورا" المقامتين على اراضي المواطنين وممتلكاتهم.

#الخليل #الاحتلال #ترقوميا

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