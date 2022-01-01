قوات الاحتلال تخطر بهدم حي كامل في الخضر

رام الله / سما /

أخطرت قوات الاحتلال، بهدم حي كامل في منطقة الدير في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وقال رئيس بلدية الخضر ابراهيم موسى في بيت لحم، ان قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة الدير جنوب غرب الخضر، وقامت بتسليم اخطارات بالهدم، ووقف البناء.

وأضاف موسى، أن قوات الاحتلال سلمت اخطارات بالهدم لخمسة منازل، واخطارات بوقف البناء لأربعة منازل، كما صادرت معدات بناء في المنطقة.

وأوضح موسى، ان منطقة الدير القريبة من جدار الفصل العنصري تعتبر من المناطق القليلة التي يمكن للسكان التوسع والبناء فيها، وذلك بعد محاصرة بلدة الخصر بالمستوطنات وجدار الفصل العنصري، وما حدث هو اخطار بهدم حي كامل جديد في بلدة الخضر.

وتتعرض بلدة الخضر لانتهاكات متواصلة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، وذلك من خلال هدم المنازل، ومصادرة الاراضي، وبناء جدار الضم والتوسع، والاعتداءات المستمرة.