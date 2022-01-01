اشتية يطالب الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة بالقدس

طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، الإثنين، الإدارة الأميركية بإلغاء مخطط مجمع السفارة الجديد المزمع إقامته في القدس.

وقال اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، إن الأرض التي سيقام عليها مجمع السفارة الأميركية تمت مصادرتها بشكل غير قانوني باستخدام "قانون أملاك الغائبين" الإسرائيلي لعام 1950.

وفي سياق آخر، رحب اشتية، بالتصويت الذي جرى في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح 4 قرارات لدولة فلسطين وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وحق اللاجئين في العودة ورفض الاستيطان باعتباره غير قانوني، وتمديد ولاية وكالة الغوث لمدة ثلاث سنوات.

كما رحب باعتماد اللجنة قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

وطالب رئيس الوزراء، محمد اشتية، في الذكرى ال 34 لإعلان الاستقلال، الدول التي تؤمن بحل الدولتين الاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار اشتية إلى مواصلة جيش الاحتلال انتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني واقتحاماته لمدننا، وكان آخرها صباح اليوم في بيتونيا، ما ادى لارتقاء الشهيدة سناء الطل واصابة خطيرة لآخر.

وتقدم بأحر التعازي من القيادة التركية، وعائلات الضحايا الذين سقطوا نتيجة التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة أناس أبرياء، معلنًا عن تضامن الحكومة الفلسطينية مع تركيا وعائلات الضحايا.