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الاحتلال يعتقل فتاة ويقتحم مدرسة ويحتجز معلمين في الخليل

الإثنين 14 نوفمبر 2022 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتاة على حاجز أبو الريش العسكري قرب الحرم الابراهيمي وسط بمدينة الخليل، واقتحمت المدرسة الإبراهيمية الأساسية للبنين في حي السهلة بالبلدة القديمة، وعرقلت وصول المعلمين.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتاة لم تعرف هويتها بعد على الحاجز المذكور.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من جنود الاحتلال اقتحموا المدرسة الابراهيمية في حي السهلة بالبلدة القديمة، ما تسبب بحالة خوف وهلع في صفوف الأطفال التلاميذ.

كما عرقلت قوات الاحتلال وصول معلمي مدرسة زياد جابر "المتنبي" الى مدرستهم في واد الحصين شرق مدينة الخليل، واحتجزتهم لمدة ساعة تقريبا.

وطالب أهالي الطلبة المؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات الدفاع عن الأطفال التحرك بشكل جاد لحماية أطفال الخليل، الذين يتعرضون الى اعتداءات متواصلة من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه.

#الاحتلال #الحرم الابراهيمي

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