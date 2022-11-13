الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من حلحول شمال الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من بلدة حلحول، شمال محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة حلحول واعتقلت الشابين احمد وليد زماعرة (19 عاما)، ومحمد خالد رمضان (21 عاما)، والفتى ابراهيم احمد زماعرة (17 عاما)، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال سلمت المواطنين: محمد وليد زماعرة، ومحمد عيسى زماعرة، وابراهيم حسن زماعرة، بلاغات لمراجعة مخابراتها.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وبني نعيم، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص، وأوقفت المركبات وفتشتها ودققت في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.