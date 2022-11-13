غزة: السجن المؤبد لأحد أخطر تجار المخدرات

غزة/ سما /

أصدرت هيئة الجنايات الكبرى في قطاع غزة، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهـــم (م.ب) وغرامة ماليـــة قدرهـــا (20,000) عشرون ألف دينار، أو الحبس سنتان بدلًا منها ومصادرة المواد المضبوطة، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار والتعاطي من نوع أترمال ولاريكا وحبوب روتانا، استنادًا لمواد قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الفلسطيني رقم 7 لسنة 2013م.

يذكر أن المتهم مُسجل بحقه العديد من قضايا الاتجار بالمخدرات وترويجها، وقد ضُبط معه في القضية الراهنة مئات الحبوب المخدرة من أصناف مختلفة بقصد بيعها ونشر هذه السموم والآفة بين أبناء المجتمع الفلسطيني.