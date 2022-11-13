فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.
* "يديعوت أحرونوت":
- هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة وذكّره بملفات الفساد في المحكمة
- حرب الحقائب الوزارية في تكتل نتنياهو
- درعي يريد وزارة المالية وسموتريش يصر على وزارة الأمن
- ستة قتلى في عملية التقسيم في إسطنبول
- الرئيس الروحي للصهيونية الدينية مدان باعتداءات جنسية
- رغم تحصين مخازن الجيش: سرقة الذخيرة والأسلحة
* "معاريف":
- انفجار في قلب إسطنبول
- سوريا: سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا بالقرب من حمص
- الشرطة العسكرية تحقق في سرقات عديدة من مخازن الجيش في الجولان
- خلافات داخل كتلة نتنياهو حول الحقائب الوزارية
* "هآرتس":
- تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
- مصادر في الليكود: منحنا درعي اختيار الحقائب الوزارية
- تركيا تتهم الاكراد بعملية إسطنبول
- نعامه لندو: الوقاحة الإسرائيلية تضرب أرقاما قياسية جديدة بقيادة سفيرها بالأمم المتحدة