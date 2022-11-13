رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت":

- هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة وذكّره بملفات الفساد في المحكمة

- حرب الحقائب الوزارية في تكتل نتنياهو

- درعي يريد وزارة المالية وسموتريش يصر على وزارة الأمن

- ستة قتلى في عملية التقسيم في إسطنبول

- الرئيس الروحي للصهيونية الدينية مدان باعتداءات جنسية

- رغم تحصين مخازن الجيش: سرقة الذخيرة والأسلحة

* "معاريف":

- انفجار في قلب إسطنبول

- سوريا: سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا بالقرب من حمص

- الشرطة العسكرية تحقق في سرقات عديدة من مخازن الجيش في الجولان

- خلافات داخل كتلة نتنياهو حول الحقائب الوزارية

* "هآرتس":

- تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

- مصادر في الليكود: منحنا درعي اختيار الحقائب الوزارية

- تركيا تتهم الاكراد بعملية إسطنبول

- نعامه لندو: الوقاحة الإسرائيلية تضرب أرقاما قياسية جديدة بقيادة سفيرها بالأمم المتحدة