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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الإثنين 14 نوفمبر 2022 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الاثنين.

* "يديعوت أحرونوت":  

- هرتسوغ يكلف نتنياهو بتشكيل الحكومة وذكّره بملفات الفساد في المحكمة  

- حرب الحقائب الوزارية في تكتل نتنياهو  

- درعي يريد وزارة المالية وسموتريش يصر على وزارة الأمن  

- ستة قتلى في عملية التقسيم في إسطنبول  

- الرئيس الروحي للصهيونية الدينية مدان باعتداءات جنسية

- رغم تحصين مخازن الجيش: سرقة الذخيرة والأسلحة  

* "معاريف":  

- انفجار في قلب إسطنبول  

- سوريا: سلاح الجو الإسرائيلي قصف أهدافا بالقرب من حمص  

- الشرطة العسكرية تحقق في سرقات عديدة من مخازن الجيش في الجولان  

- خلافات داخل كتلة نتنياهو حول الحقائب الوزارية  

* "هآرتس":  

- تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة  

- مصادر في الليكود: منحنا درعي اختيار الحقائب الوزارية  

- تركيا تتهم الاكراد بعملية إسطنبول  

- نعامه لندو: الوقاحة الإسرائيلية تضرب أرقاما قياسية جديدة بقيادة سفيرها بالأمم المتحدة

#الصحف الإسرائيلية

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