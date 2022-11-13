رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الإثنين، في عناوينها على تأكيد الرئيس محمود عباس أن المطلوب من الإسرائيليين وقف كافة الأعمال الأحادية والإفراج عن أموال المقاصة.

دوليا، أبرزت الصحف الثلاث، مقتل ستة مواطنين أتراك واصابة 81 شخصا على الأقل جراء انفجار هز قلب إسطنبول.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

"الحياة الجديدة":

-الرئيس: المطلوب من الإسرائيليين وقف كافة الأعمال الأحادية والإفراج عن أموال المقاصة

-الرئيس يدين تفجير اسطنبول ويعزي نظيره التركي بالضحايا

-رئيس الوزراء يستقبل وفدا من صندوق النقد الدولي

-أبو ردينة: اتهام دولة فلسطين بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب وشعبنا وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية

-الأسير أسامة الاشقر ينضم لقائمة عمداء الأسرى

-فلسطين تحصد 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

-لقاء بين حركتي "فتح" و"حماس" في بيروت

-العاهل الأردني: دورنا المحوري سيبقى منصبّا على الدفاع عن القضية الفلسطينية

-استشهاد عسكريين سوريين وإصابة 3 آخرين وخسائر مادية في عدوان إسرائيلي استهدف حمص

-ستة قتلى وعشرات الجرحى جراء تفجير انتحاري نفذته امرأة في اسطنبول

* "الأيام":

-الرئيس: لقاءات جديدة ستعقد لبحث تنفيذ "اعلان الجزائر" وجـهـات مـهـمـة فـي الـعـالـم لا تـريـد إتـمـام الـمـصـالـحـة

-الرئاسة: التوجه للأمم المتحدة يتم وفق الشرعية الدولية

-مستوطنـون يهاجمون مزارعين قرب دورا ووقـوع مواجهـات فـي مدخـل النبـي صالـح

-نـابـلـس: الاحتلال يـعـتـقـل شـابـًا بزعم العثور على سلاح داخل سيارته

-الـقـدس: الاحتلال يـفـتـتـح قـسـمـا من توسعة طريق الانفاق الأسبوع القادم

-نتنياهو يكلف رسميا تشكيل الحكومة ويتعهد بتعزيز الهوية اليهودية لإسرائيل

-العاهل الأردني: لن نقبل بتهميش الفلسطينيين وسنبقى ندافع عن قضيتهم

-لندن: ناشطتان تلطخان تمثال "بلفور" رفضا للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

-تركيا: ستة قتلى و81 جريحا جراء انفجار هز قـلب إسطنبول المزدحم نسب إلى امرأة

-ضـربة لتـرامب: الديمقراطيون يحتفظون بـالغالبيـة فـي مـجلـس الـشيـوخ الأميركي

* "القدس":

-الرئيس: لقاءات ستعقد لبحث تنفيذ "إعلان الجزائر"

-الرئاسة: التوجه للأمم المتحدة حق مشروع للجميع

-مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار القدس

-"العليا" تنظر اليوم بالتماس "السلام الآن" ضد توسيع "افرات"

-تكليف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة وتأجيل عرضها أمام الكنيست بسبب خلافات

-إصابات واخطارات والاستيلاء على مولد كهربائي

-6 قتلى على الأقل جراء انفجار هز قلب إسطنبول

-الحزب الديمقراطي يحتفظ بسيطرته على مجلس الشيوخ