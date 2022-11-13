مغادرة الدفعة الأولى من معتمري قطاع غزة عبر معبر رفح لأداء مناسك العمرة

غزة/ سما /

غادرت فجر يوم الإثنين الدفعة الأولى من معتمري قطاع غزة، عبر معبر رفح البري الحدودي، إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك العمرة.

يشار إلى أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ حاتم البكري، أعلن بالأمس، عن انطلاق أولى ى قوافل المعتمرين من أبناء قطاع غزة لهذا الموسم ستنطلق اليوم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

ومن جانبه، أفاد مدير عام الحج والعمرة بالوزارة في قطاع غزة محمد سلامة، بأن الفوج الأول يتكون من ( ٦١٣ ) معتمرًا سيسافرون عبر رحلتين كل رحلة ( ٣٠٦ ) معتمر ، مبينا أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكن المعتمرين تم تجهيزها حيث قامت شركات الحج والعمرة باستئجار الفنادق الخاصة بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تم حجز حافلات حديثة لنقل المعتمرين إلى معبر رفح ومطار القاهرة الدولي وداخل المملكة العربية السعودية.