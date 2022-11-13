Ooredoo فلسطين تحصد المرتبة الذهبية في جوائز "ستيفي" العالمية للعام 2022 عن فئة الشركات الأسرع نموًا

رام الله / سما /

حصلت شركة Ooredoo فلسطين على الميدالية الذهبية في جوائز "ستيفي" الدولية للأعمال 2022 عن فئة الشركات الأسرع نمواً خلال العام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وفقًا لما أعلنت عنه إدارة الجائزة، وذلك نتيجة التسارع في نمو الاداء المالي والتجاري للشركة خلال الأعوام الأخيرة.

ويتم منح جوائز ستيفي الدولية للأعمال لتكريم الإنجازات والإسهامات الإيجابية للمؤسسات في جميع أنحاء العالم. وقد فازت Ooredoo فلسطين بالجائزة الذهبية عن فئة الشركات الأسرع نموًا، فيما حصدت مجموعة Ooredoo 13 جائزة من فئات مختلفة حول العالم، منها رضا المشتركين والموارد البشرية.

وعقب الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo فلسطين الدكتور ضرغام مرعي: "نفتخر في Ooredoo فلسطين بهذا الإنجاز الجديد الذي يضاف لرصيد مميز من الإنجازات التي استطاعت الشركة تحقيقها رغم العديد من التحديات والظروف غير العادية التي واجهتها منذ لحظة الانطلاقة الأولى لها في السوق الفلسطيني، إلا أننا نجحنا في احداث تحول إستراتيجي في مسار الشركة وخلق تطور في الأداء المالي والتجاري لها وقد ظهر ذلك في تميز إطلاق خدمات الجيل الثالث ونجاح إطلاق الخدمات التجارية في قطاع غزة وتوج بتوحيد العلامة التجارية مع مجموعة Ooredoo".

وأضاف د. مرعي: "إن النمو المتواصل في أداء الشركة على جميع الأصعدة، كانت ركيزته الأساسية شعار المشترك أولًا، حيث إن رضى المشتركين وتقديم أفضل تجربة مشتركين لهم ساهم بخلق تقدم متسارع في الأداء، الأمر الذي يحقق تطلعات المستثمرين نحو المزيد من الربحية والتقدم في المكانة السوقية للشركة، وهنا نشكر مستثمرنا المؤسس صندوق الاستثمار الفلسطيني، ومستثمرنا الأكبر مجموعة Ooredoo على دعمهم المتواصل لنا وإيمانهم بقدرتنا على تحقيق الأفضل، كما نقدم الشكر لرأس المال الأكبر في Ooredoo فلسطين كوادرنا البشرية التي كان لهم الدور الكبير في أن نصل إلى ما وصلنا إليه اليوم".

كما أعلنت الشركة عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من العام 2022 حيث وصلت نسبة نمو الإيرادات 6% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، كما ازدادت الأرباح التشغيلية قبل اقتطاع الضرائب والفوائد والإطفاءات (EBITDA) بنسبة 6%، فيما نمى صافي أرباح الشركة إلى ما يقارب 13 مليون دولار أمريكي خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2022 محققًة نموًا نسبته 30% مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.