قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اعتقلت من بيتونيا غربي رام الله، 3 مواطنين هم، المحرر أكرم سلمة، وطارق العمواسي، وأنس حسونة.

وفي بلدة حلحول شمال الخليل، اعتقل المواطن أحمد زماعرة، ونجله إبراهيم، والشاب محمد أبو جعفر.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن سعيد الشاويش، و3 من أبنائه هم عبدالله، وحمزة، وأحمد، وجميعهم من سكان باب حطة، إلى جانب الشاب رائد العمواسي من بلدة عناتا، والشاب محمود الجولاني.