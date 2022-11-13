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شهيدة برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبة غرب رام الله

الإثنين 14 نوفمبر 2022 07:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدة برصاص الاحتلال بعد استهداف مركبة غرب رام الله



رام الله/سما/

استشهدت مواطنة صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2022، بعد إطلاق جيش الاحتلال النار تجاه مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنة متأثرة بجراحها برصاص الاحتلال بعد استهداف سيارة في بيتونيا غرب مدينة رام الله صباح اليوم.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة في بلدة بيتونيا غرب رام الله واعتقلت من بداخلها دون معرفة هويتهم، أو وضعهم الصحي بعد استهدافهم.

وأوضحت مصادر محلية، بأن سيارة الإسعاف استلمت امرأة بحالة حرجة من الاحتلال بعد إطلاق النار على مركبة قرب معسكر عوفر غربي بلدة بيتونيا برام الله، قبل أن تُعلن مصادر طبية عن استشهداها.

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