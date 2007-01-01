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لأول مرة منذ 2007.. الاحتلال يسمح بدخول "الفيبر جلاس" لغزة

الأحد 13 نوفمبر 2022 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
لأول مرة منذ 2007.. الاحتلال يسمح بدخول "الفيبر جلاس" لغزة



غزة/سما/

أعلن مكتب المنسق الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، الأحد، عن سماح الاحتلال الإسرائيلي بإدخال مادة "الفيبر جلاس" لقطاع غزة.

وأشار "وينسلاند" إلى أن الاحتلال قرر السماح بإدخال تلك المادة الخاصة بصنع وإصلاح قوارب الصيد، وذلك لأول مرة منذ منعها عام 2007.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتبر هذه المادة ذات استخدام مزدوج تستخدم لأعمال عسكرية من قبل المقاومة وحظرتها منذ فرضت الحصار على غزة.

وقال مكتب المنسق الأممي، إن هذه الخطوة مهمة وتأتي بموجب تسهيلات الأمم المتحدة، مؤكداً مواصلتهم العمل لتحسين حياة الفلسطينيين.

#غزة #الاحتلال #الفيبر جلاس

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