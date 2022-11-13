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وزير التربية يفتتح مدرسة وروضة في بيرزيت

الأحد 13 نوفمبر 2022 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير التربية يفتتح مدرسة وروضة في بيرزيت



رام الله/سما/

افتتح وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، اليوم الأحد، مدرسة وروضة الزيتونة الأساسية في مديرية تربية بيرزيت، والتي تخدم حوالي 100 من الطلبة والأطفال.

وشارك في مراسم الافتتاح رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد، وممثل محافظة رام الله والبيرة حمدان البرغوثي، ومدير عام تربية بيرزيت محمد سامي، ومدير عام المدرسة سلطان الريماوي، ورؤساء وممثلو المجالس المحلية والفعاليات الرسمية والمجتمعية والأهالي. 

وأكد عورتاني أهمية الاستثمار في التعليم وتحصينه وحماتيه، خاصة في ظل الانتهاكات الاحتلالية المتواصلة، والمضي قُدماً في عملية تطوير التعليم، وتشييد المدارس في كافة المناطق.

وشدد على ضرورة التركيز على البرامج النوعية؛ ومنها البرنامج الوطني لتبني المدارس، موجهاً دعوة للقطاع الخاص؛ لزيادة المساهمة في دعم التعليم؛ كونها مسؤولية مشتركة.

بدوره، تحدث البرغوثي عن دور التعليم في إرساء معالم الدولة الفلسطينية، وضرورة مواصلة بناء المدارس، وتسليح الطلبة بالقيم والمعارف، شاكراً وزارة التربية وجميع القائمين على هذا المشروع الهادف.

من جهته، ثمن الريماوي دور وزارة التربية وتربية بيرزيت على الجهود المبذولة في دعم التعليم، وتوفير كافة المقومات التي تضمن النهوض به، لافتاً إلى أن هذه المدرسة ستخدم الأطفال والطلبة من المنطقة وستوفر لهم خدمات تعليمية نوعية.

#مدرسة #بيزيت

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