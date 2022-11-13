الهباش لقادة الاحتلال: أكاذيبكم ما عادت تنطلي على أحد

رام الله/سما/

- قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش إن القيادات السياسية الإسرائيلية تعتمد قاعدة "إكذب ثم إكذب إلى أن يصدقك الناس، ثم إكذب حتى تصدق نفسك".

وأضاف الهباش في تصريح صحفي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الفاشل في انتخاباتهم الأخيرة يائير لابيد يهاجم القيادة الفلسطينية بسبب تقديمها للقرار الأخير للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين، مؤكدا أن هذه خطوة فلسطينية أحادية الجانب تقوّض المبادئ التي من شأنها حل الصراع، وتضر بإمكانية عملية سلمية في المستقبل.

وتساءل قاضي القضاة عن الخطوات الاحتلالية في أراضي فلسطين المحتلة والتي منها الاستيطان، أليس عملا أحاديا يقوّض السلام؟ وانتهاك المستوطنين الإرهابيين للمسجد الأقصى أليس عملا أحاديا يقوّض السلام؟ واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية أليس عملا أحاديا يقوّض السلام؟ وسرقة أموال الضرائب الفلسطينية أليس عملا أحاديا يقوّض السلام؟ والاستيلاء على الأرض وهدم البيوت واعتقال الفلسطينيين وقتل الأطفال والاعتداءات على قطاع غزة والحصار المفروض عليه وانتهاك حرمة المسجد الإبراهيمي كل هذه أليست أعمالا أحادية؟

وقال الهباش مخاطبا قادة الاحتلال: "إن حبل الكذب قصير، وأكاذيبكم التي تعودتم على سوقها لخداع العالم ما عادت تنطلي على أحد، ونحن لا ننتظر منكم الرضا عما نفعل، وشعب فلسطين ماض إلى غايته، وسيحققها طال الزمان أم قصر، واحتلالكم سيُقتلع من أرضنا، وإن غدًا لناظره قريب".