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الرئيس عباس يدين تفجير إسطنبول ويعزي نظيره التركي بالضحايا

الأحد 13 نوفمبر 2022 06:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يدين تفجير إسطنبول ويعزي نظيره التركي بالضحايا



رام الله/سما/

أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، التفجير الإرهابي الذي وقع في ميدان تقسيم وسط مدينة إسطنبول.

وقال سيادته في برقية لنظيره التركي رجب طيب أردوغان: "​علمنا بأسفٍ كبيرٍ نبأ سقوط ضحايا وجرحى، جراء وقوع حادث الانفجار في ميدان تقسيم وسط مدينة اسطنبول، معربين عن إدانتنا واستنكارنا لهذا العمل الإرهابي البغيض ومن يقف وراءه، في محاولة بعيدة المنال لزعزعة أمن واستقرار تركيا الشقيقة".

وأضاف الرئيس "نحن إذ نشارككم الحزن بهذا المصاب، لنتقدم لفخامتكم ومن خلالكم للحكومة والشعب التركي الشقيق وعائلات الضحايا، باسم دولة وشعب فلسطين وبالأصالة عن نفسي، بتعازينا القلبية الحارة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الراحلين بواسع رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظكم وبلدكم وشعبكم بدوام الخير والاستقرار والازدهار."

#الرئيس عباس #تركيا

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