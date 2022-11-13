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الخارجية الفلسطينية: نتابع انفجار اسطنبول للاطمئنان على جاليتنا

الأحد 13 نوفمبر 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الفلسطينية: نتابع انفجار اسطنبول للاطمئنان على جاليتنا



رام الله/سما/

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تتابع باهتمام كبير الانفجار الذي وقع في إسطنبول، للاطمئنان على جاليتنا وطلبتنا وأبناء شعبنا المتواجدين في تركيا.

وأضافت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أنها تتابع أوضاع أبناء الجالية والطلبة وأبناء شعبنا، من خلال سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية التركية وقنصليتها العامة في إسطنبول.

وسقط عدد من القتلى والجرحى في انفجار قوي لم يُعرف مصدره بعد ظهر اليوم الأحد، في شارع الاستقلال المزدحم بقلب اسطنبول، كما ذكر التلفزيون التركي "ان تي في".

واعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر التلفزيون، الانفجار في اسطنبول "هجومًا دنيئًا"، لافتا الى أنه خلف "ستة قتلى و58 جريحًا" بحسب آخر حصيلة.

#الخارجية الفلسطينية #تركيا #انفجار اسطنبول

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