  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية: الاحتلال الاستعماري يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات

الأحد 13 نوفمبر 2022 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية: الاحتلال الاستعماري يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات



رام الله/سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأحد، في مكتبه برام الله، وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة نائب مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي سوبير لال، بحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة ألكسندر تيمان.

ووضع رئيس الوزراء الوفد في صورة إنجاز الحكومة حتى اللحظة في تنفيذ أجندة الإصلاح الإداري والمالي التي أقرتها، ما يشمل الاستفادة الأمثل من الموارد المتاحة وزيادة الإيرادات وخفض النفقات، ودمج المؤسسات، والدفع الإلكتروني، وتحديث القوانين.

وشدد اشتية على أن إجراءات الإصلاح لن تكون كافية في ظل استمرار سيطرة الاحتلال على أرضنا ومقدراتنا وحدودنا، واستمرار اقتطاعاته غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته للاستمرار بدعم فلسطين والضغط على إسرائيل لوقف اقتطاعاتها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة.

وقال اشتية: إن الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي يعمل ضمن آليات للسيطرة على الشعب والأرض والمقدرات، بما يخدم الاستيطان والمستوطنين ويكرس كل المقدرات والأرض والعمال لصالحهم.

وأشاد الوفد بأداء الحكومة الفلسطينية في إدارة الوضع المالي والاقتصادي، والحفاظ على مستوى نمو جيد، في ظل الأزمات الدولية والوباء وارتفاع أسعار الغذاء والمحروقات، حيث تمت إدارة ملف التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا بشكل جيد.

ــــــــــــــــ

#الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض الدولار

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

إردان يكشف تبعات القرار الأممي بقبول الطلب الفلسطيني "المدمر" حول ماهية الاحتلال

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس.. وغانتس: التحرك الفلسطيني سيضر باستقرار المنطقة

شاهد: آليات عسكرية إسرائيلية تظهر مع القوات الأوكرانية في خيرسون

صورة : مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في الولايات المتحدة

الأخبار الرئيسية

صحيفة: واشنطن تعد بإرسال وفد رفيع للمنطقة.. وتلويح فلسطيني بتطبيق قرارات "المركزي"

photo_2022-11-13_14-48-41

بالفيديو: قتلى وجرحى بانفجار وسط مدينة إسطنبول التركية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات لابيد

قلنديا-1d27b59d-2ae4-4f04-a4f6-ed86e20cb81f

مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا

"الخارجية": وصول العينات التي أخذت من ذوي المفقودين إلى تونس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم