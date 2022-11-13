حزب لابيد عن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"

القدس المحتلة/سما/

اعتبر حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، أن تكليف رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة هو "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية".



وقال حزب "هناك مستقبل" في تغريدة على حسابه بموقع تويتر بعد تكليف الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لزعيم حزب "الليكود" نتنياهو بتشكيل الحكومة: "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية، يتعرض فيه رئيس الوزراء المكلف للابتزاز أمام شركائه، الذين هدفهم كله تخليصه من محاكمته وإعادة إسرائيل إلى الوراء".



وأضاف: "لن نتخلى أبدا عن الدولة وقيمها الليبرالية ولن نسمح بتضرر مستقبل أطفالنا - سنقاتل متحدين في الكنيست، في الساحات، على الجسور حتى نستبدل حكومة الدمار بـ حكومة التغيير".



وفي وقت سابق من اليوم، كلف الرئيس هرتسوغ، نتنياهو بتشكيل الحكومة، ليكون أمام الأخير 28 يوما لإنجاز المهمة.



وقال نتنياهو في أول تصريح له بعد ذلك "سأقوم بكل ما يمكنني لتشكيل حكومة مستقرة وناجحة ومسؤولة تعمل لصالح جميع مواطني إسرائيل".



وتابع: "هناك اتفاق على ضرورة العمل ضد عدوانية إيران ومنعها من الحصول على سلاح نووي، وعلى ضرورة توسيع اتفاقيات السلام"، مضيفًا: "يجب أن نسعى إلى وقف الصراع مع الفلسطينيين".



ويضم معسكر نتنياهو، الذي يحاكم في قضايا فساد، أحزاب "الليكود" (32 مقعدا) و"الصهيونية الدينية" (14 مقعدا)، و"شاس" (11 مقعدا)، و"يهدوت هتوراه" (7 مقاعد)".



وسبق أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين عامي 1996 و1999، ومرة أخرى بين عامي 2009 و2021.