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اجتماع تشاوري مع عمداء كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية

الأحد 13 نوفمبر 2022 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع تشاوري مع عمداء كليات الحقوق والقانون في الجامعات الفلسطينية



رام الله/سما/

عقد النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اليوم الأحد، في رام الله، اجتماعاً تشاوريا مع عمداء كليات الحقوق والقانون في جامعات القدس وبيرزيت والخليل والنجاح والعربية الأمريكية وفلسطين الأهلية والاستقلال، بحضور رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل، وذلك لمناقشة البرامج التدريبية والأنشطة والفعاليات المشتركة بشأن عدالة الأحداث.

وخلال اللقاء رحب النائب العام بعمداء القانون في الجامعات الفلسطينية، وأكد على العلاقة المتينة والمهنية التي تربطهم بالنيابة العامة والتي أدت إلى انعكاسات ايجابية على الطلبة من خلال الاطلاع عن كثب على طبيعة عمل ودور النيابة العامة، وتعميم تجربة الشبكة الأكاديمية الوطنية للجامعات الفلسطينية المتعلقة بعدالة الأحداث، مشيراً إلى استعداد النيابة العامة لتزويد الطلبة بالمعرفة والتدريبات اللازمة بقانون الأحداث وإجراءات الوساطة الجزائية، وآليات حماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم في إطار العدالة الجزائية.

وفي نهاية اللقاء قدّم عمداء كليات الحقوق شكرهم للنائب العام وللنيابة العامة على جهودهم المبذولة لمأسسة تعاون ايجابي بين الطرفين بما يخدم طلبة الجامعات الفلسطينية من خلال رفع قدراتهم ومهاراتهم الميدانية من خلال البرامج التدريبية المقدمة من النيابة العامة.

#النائب العام #الجامعات الفلسطينية

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