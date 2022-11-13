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الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات لابيد

الأحد 13 نوفمبر 2022 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات لابيد



القدس المحتلة/سما/

قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الذهاب لمؤسسات الأمم المتحدة هو حق مشروع للجميع، وأن المحاولات الإسرائيلية المستمرة في الاستهانة بالشرعية الدولية تشكل تحدياً للعالم ولجميع الدول، وللمؤسسات الحقوقية التي هدفها الحفاظ على حقوق جميع شعوب العالم

وأضاف أبو ردينة رداً على تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد التي قال فيها إن "الطريق لحل الصراع لا يمر عبر دهاليز الأمم المتحدة أو عبر مؤسسات دولية أخرى وستكون تداعيات للخطوة الفلسطينية في الأمم المتحدة"، أن التهديدات المستمرة من قبل قادة الاحتلال واتهام دولة فلسطين بأنها قامت بإجراء أحادي الجانب أمر يدعو للاستغراب لأن الاحتلال يقوم يومياً بكل الإجراءات أحادية الجانب سواء عبر خرق الاتفاقات أو من خلال عدم الالتزام بها في كل المجالات.

وتابع: إن "دولة فلسطين لها الحق باللجوء إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، وأن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يتنازلوا عن حقوقهم التي كفلتها الشرعية الدولية والقانون الدولي".

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#أبو ردينة

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