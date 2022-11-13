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"المباحث العامة" تنجز قضية سرقة مبالغ مالية من شقة برفح

الأحد 13 نوفمبر 2022 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
"المباحث العامة" تنجز قضية سرقة مبالغ مالية من شقة برفح



غزة/سما/

أنجزت المباحث العامة _قسم تل السلطان بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة قضية سرقة مبلغ مالي من شقة سكنية بالمحافظة، بقيمة "37" ألف دولار، وشيكات بنكية بقيمة 24 ألف شيكل.

وفي التفاصيل، أوضحت المباحث العامة أن مواطناً تقدم بشكوى تفيد بتعرض شقته لسرقة مبالغ مالية من داخلها، مبيّنة أنها على الفور باشرت بإجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الواقعة.

وذكرت المباحث أنه وبناء على التحريات وقع الاشتباه بالمدعو "ح.ع" حيث تم إيقافه خلال محاولته السفر عبر معبر رفح البري في أقل من 24 ساعة على عملية السرقة، مشيرةً إلى المذكور أقر خلال التحقيقات الأولية بالواقعة وسرقته للمبالغ المالية.

ولفتت المباحث العامة برفح إلى أنها أحالت المشتبه به وملف القضية والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول

#المباحث العامة #رفح

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