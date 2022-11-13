  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يخطر بهدم منزل ومنشأتين زراعيتين جنوب بيت لحم

الأحد 13 نوفمبر 2022 03:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر بهدم منزل ومنشأتين زراعيتين جنوب بيت لحم



بيت لحم/سما/

اخطرت قوات الاحتلال اليوم الأحد، بهدم منزل وبركسين لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.  

وأفاد مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سود" غرب البلدة، وسلمت المواطن خالد محمود حسين موسى اخطارا بهدم منزله المأهول والبالغ مساحته 400 متر مربع، كذلك اخطارا بهدم بركسين لتربية الأغنام مساحة الواحد 300 متر مربع يعود للمواطن احمد علي سليم موسى، بحجة عدم الترخيص.  

يشار الى ان منطقة أبو سود تتعرض منذ فترة لهجمة كبيرة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل وبركسات واخطار أخرى بالهدم.  

#بيت لحم #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض الدولار

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

جنرال إسرائيلي: كارثة كبيرة في انتظارنا.. سموتريتش سيتصرف بطريقة تخدم السنوار

إردان يكشف تبعات القرار الأممي بقبول الطلب الفلسطيني "المدمر" حول ماهية الاحتلال

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس.. وغانتس: التحرك الفلسطيني سيضر باستقرار المنطقة

شاهد: آليات عسكرية إسرائيلية تظهر مع القوات الأوكرانية في خيرسون

الأخبار الرئيسية

photo_2022-11-13_14-48-41

بالفيديو: قتلى وجرحى بانفجار وسط مدينة إسطنبول التركية

الرئاسة الفلسطينية ترد على تصريحات لابيد

قلنديا-1d27b59d-2ae4-4f04-a4f6-ed86e20cb81f

مخطط إسرائيلي لبناء 9 آلاف وحدة استيطانية على أرض مطار قلنديا

"الخارجية": وصول العينات التي أخذت من ذوي المفقودين إلى تونس

لابيد يوعز بإعداد سلسلة خطوات للرد على التحرك الفلسطيني بالأمم المتحدة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم