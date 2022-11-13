الاحتلال يخطر بهدم منزل ومنشأتين زراعيتين جنوب بيت لحم

بيت لحم/سما/

اخطرت قوات الاحتلال اليوم الأحد، بهدم منزل وبركسين لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفاد مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة "أبو سود" غرب البلدة، وسلمت المواطن خالد محمود حسين موسى اخطارا بهدم منزله المأهول والبالغ مساحته 400 متر مربع، كذلك اخطارا بهدم بركسين لتربية الأغنام مساحة الواحد 300 متر مربع يعود للمواطن احمد علي سليم موسى، بحجة عدم الترخيص.

يشار الى ان منطقة أبو سود تتعرض منذ فترة لهجمة كبيرة من قبل الاحتلال، تتمثل بهدم منازل وبركسات واخطار أخرى بالهدم.