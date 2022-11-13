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مصرع مسن بحادث دعس في نابلس والشرطة تقبض على السائق

الأحد 13 نوفمبر 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع مسن بحادث دعس في نابلس والشرطة تقبض على السائق



نابلس/سما/

لقي مواطن (78 عاما)، اليوم الأحد، مصرعه بحادث دعس في مدينة نابلس.

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة تلقت بلاغا حول وجود جثة ملقاة في شارع 15 غربي مدينة نابلس، وعلى الفور تحركت الشرطة والنيابة العامة للمكان وباشرت بالإجراءات الفنية والقانونية حسب الاصول.

واوضح أن الشرطة والنيابة العامة باشرتا التحقيق وقد قررت الاخيرة تحويل الجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الصفة التشريحية للوفاة وقامت الاولى بإجراءات البحث والتحري وحصر الاشتباه والقبض على السائق المتسبب بالحادث لإحالته للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه أصولا.

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#نابلس

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