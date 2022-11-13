مسيرة حاشدة في طوباس لإحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

طوباس/سما/

شاركت جماهير شعبنا في محافظة طوباس، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة إحياء للذكرى الــ18 لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات.

وجابت المسيرة التي دعت لها حركة "فتح"، ومحافظة طوباس، وفصائل العمل الوطني، شوارع المدينة، ورفعوا العلم الفلسطيني، وصور الرئيس عرفات.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، إن خروج هذه الجماهير في محافظة طوباس هو وفاء لذكرى الشهيد أبو عمار الذي ترك خلفه إرثا وطنيا كبيرا، وهذه المسيرة الكبيرة هي تعبير عن الحب الذي زرعه الرئيس في قلوب شعبه.

وأضاف، "كان الرئيس ياسر عرفات هو الفصل الأطول ورحل، لكنه سيبقى الفصل الأزلي في قلوب أبناء شعبنا، وخروج جماهير شعبنا اليوم هو تأكيد على ذلك، وأمضى حياته مكافحا من أجل النصر".

بدوره، قال محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، "خرجت طوباس اليوم بكل مكوناتها لتجدد العهد للرئيس عرفات، ولتؤكد أنها ماضية على درب التحرير الذي اختاره".

وأضاف، "أن القائد الراحل ياسر عرفات سطر اروع قصص الفداء والتضحية والنضال، فقدم روحه فداء للوطن والقضية، وحفر اسمه في عقل كل فلسطيني لأفعاله البطولية، والنضالية وهو من أسس وأرسى قواعد الدولة الفلسطينية".

من جهته، قال أمين سر حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، إن "خروج هذه الجماهير رسالة للمحتل أن النصر بات قريبا، وأننا نسير بخطى ثابتة نحو الحرية".