"الخارجية": وصول العينات التي أخذت من ذوي المفقودين إلى تونس

رام الله/سما/

أكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن جهود الوزارة متواصلة لمتابعة قضية المفقودين من أبناء شعبنا نتيجة غرق أحد القوارب قبالة السواحل التونسية خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح الديك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد، أن العينات التي أخذت من ذوي المفقودين وصلت صباح اليوم إلى الأشقاء في تونس بجهد ومتابعة من سفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، بتعاون مشترك مع سفير الجمهورية التونسية في القاهرة الذي قام بتأمين وصولها إلى الجمهورية التونسية.

وأضاف أن سفارة دولة فلسطين لدى تونس تواصل بذل مساعيها لدى السلطات المختصة لتأمين البدء بمطابقة العينات مع الجثامين الموجودة لدى السلطات التونسية وبالسرعة الممكنة، مؤكدا أن الوزارة ستواصل بذل جهودها لمعرفة مصير أبناء شعبنا المفقودين وإعلام أسرهم وذويهم بالنتائج.

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