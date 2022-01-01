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لابيد يوعز بإعداد سلسلة خطوات للرد على التحرك الفلسطيني بالأمم المتحدة

الأحد 13 نوفمبر 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
لابيد يوعز بإعداد سلسلة خطوات للرد على التحرك الفلسطيني بالأمم المتحدة



القدس المحتلة / سما /

 أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لابيد، الأحد، بإعداد سلسلة خطوات سياسية وأمنية للرد على التحرك الفلسطيني الأخير في الأمم المتحدة.

وقال لابيد في تصريح صحفي له، إن الطريق إلى حل النزاع لا يمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو غيرها من الهيئات الدولية، والتحرك الفلسطيني سيكون له عواقب. كما جاء موقع صحيفة معاريف العبرية.

وكانت قنوات عبرية ذكرت في الأيام القليلة الماضية عن رسائل تهديد نقلت من إسرائيل إلى القيادة الفلسطينية في حال لم تتراجع عن خطوتها المتعلقة بصياغة فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية عبر الأمم المتحدة بشأن الاحتلال المستمر للضفة الغربية.

ووافقت الجمعة، اللجنة الأممية المختصة على القرار بأغلبية وسط غضب إسرائيلي.

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