نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الفتى المعتقل عبد الرحمن عبد الله

رام الله / سما /

حمّل نادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية عن مصير الفتى عبد الرحمن هاني عبد الله ( 17 عامًا) من مخيم نور شمس / طولكرم، والذي عاني من سنوات من الإصابة بسرطان الدم "اللوكيميا" وهو بحاجة إلى متابعة صحيّة حثيثة، وفحوص دورية.

وأوضح نادي الأسير أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت الفتى عبد الرحمن عبد الله في السابع من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، خلال زيارته لشقيقه الأسير أشرف عبد الله في سجن "مجدو" و المعتقل منذ ثلاثة شهور.

وأشار نادي الأسير، إلى أنّ جلسة محكمة ستُعقد اليوم له في محكمة "سالم" العسكرية.

وطالب نادي الأسير بضرورة التدخل من أجل إنهاء اعتقاله، ليتسنى له متابعة علاجه.

يُشار إلى أنّ سلطات الاحتلال صعّدت من اعتقال الأطفال والقاصرين خلال شهر تشرين الأول المنصرم، حيث سُجلت 119 حالة اعتقال، كان من بينهم جرحى، ومرضى.