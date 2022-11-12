لوائح اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي

القدس المحتلة / سما /

قدم الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط التي أدت لمقتل مجندة، قبل أن يستشهد في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري، فإنه قدمت لائحة اتهام ضد مرون التميمي (21 عامًا)، ابن عم الشهيد عدي، بتهمة أنه كان برفقته في المركبة عند تنفيذه العملية واشترى السلاح معه، وخططا لهجوم مشترك لكن الخطة لم تفعل حينه.

كما تم تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين آخرين بتهمة بيع أسلحة للشهيد التميمي، إلى جانب حيازتهم أسلحة والاتجار بها.

وأشار الموقع إلى أنه بعد عملية التميمي في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول 2022، نفذت عملية مطاردة واسعة له واعتقل 17 من أقاربه وأصدقائه، قبل أن يتم تحديد هوية من ساعده ويفرج عن الآخرين.