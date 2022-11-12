  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لوائح اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي

الأحد 13 نوفمبر 2022 11:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لوائح اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي



القدس المحتلة / سما /

قدم الادعاء العام للاحتلال الإسرائيلي، لائحة اتهام ضد 3 فلسطينيين بتهمة مساعدة الشهيد عدي التميمي منفذ عملية حاجز شعفاط التي أدت لمقتل مجندة، قبل أن يستشهد في عملية إطلاق نار على مدخل مستوطنة "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة.

وبحسب موقع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبري، فإنه قدمت لائحة اتهام ضد مرون التميمي (21 عامًا)، ابن عم الشهيد عدي، بتهمة أنه كان برفقته في المركبة عند تنفيذه العملية واشترى السلاح معه، وخططا لهجوم مشترك لكن الخطة لم تفعل حينه.

كما تم تقديم لوائح اتهام ضد فلسطينيين آخرين بتهمة بيع أسلحة للشهيد التميمي، إلى جانب حيازتهم أسلحة والاتجار بها.

وأشار الموقع إلى أنه بعد عملية التميمي في الثامن من أكتوبر/ تشرين أول 2022، نفذت عملية مطاردة واسعة له واعتقل 17 من أقاربه وأصدقائه، قبل أن يتم تحديد هوية من ساعده ويفرج عن الآخرين.

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض الدولار

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

جنرال إسرائيلي: كارثة كبيرة في انتظارنا.. سموتريتش سيتصرف بطريقة تخدم السنوار

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس.. وغانتس: التحرك الفلسطيني سيضر باستقرار المنطقة

إردان يكشف تبعات القرار الأممي بقبول الطلب الفلسطيني "المدمر" حول ماهية الاحتلال

قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

صاحب أطول حكم.. هرتسوغ يكلف نتنياهو رسميا بتشكيل الحكومة الإسرائيلية

تنفيذية

"تنفيذية المنظمة" تناقش التعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة

الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش .. التوقعات الاولية للمناصب المهمة في الحكومة الاسرائيلية

photo_2022-11-12_10-31-25

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

9ea351656d1ce92ae578b6af68af7b93

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية
اعلان عائم