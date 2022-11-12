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تحذير من التوجه للمناطق القريبة من البحر الميت اليومين القادمين

الأحد 13 نوفمبر 2022 11:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من التوجه للمناطق القريبة من البحر الميت اليومين القادمين



رام الله / سما /

 تتعرض المنطقة خلال الأيام القادمة لاجواء غير مستقرة، يصاحبها امطار رعدية في مناطق مختلفة، بما في ذلك منطقة البحر الميت.

وقال الراصد الجوي داوود طروة، ان النماذج العددية تشير لاحتمال تساقط امطار بالقرب من البحر الميت، والمناطق الشرقية من الضفة خلال اليومين القادمين، وهو ما قد يؤدي لتشكل سيول مفاجئة في تلك المناطق خاصة خلال ساعات بعد الظهر والعصر.

وفي بقية المناطق تنخفض الحرارة، وتسقط امطار محلية احيانا على بعض المناطق، تشمل سلسلة جبال الضفة، وبعض مناطق الساحل، وتكون فرصة تساقط الامطار يومي الاربعاء والخميس ايضا.

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