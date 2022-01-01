صورة : مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في الولايات المتحدة

رام الله / سما /

لقي زوجان فلسطينيان مصرعهما، الليلة الماضية، جراء تعرضهما لحادث سير مروع وقع في مدينة آن اربور غرب مدينة ديترويت بولاية ميشيغان بالولايات المتحدة الأميركية.

وتوفي طبيب الأسنان عمر سالمين وزوجته منال قادري، تاركين خلفهما أربعة أطفال، أصغرهم طفلة عمرها تبلغ من العمر عاما ونصف العام.

هذا وقد نعت الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الزوجين، تقديرا لدورهما العلمي والاكاديمي في خدمة البشرية، ومن المقرر تشييع جثمانهما يوم غد الاثنين من المركز الاسلامي في الضواحي الغربية بولاية ميشيغان.