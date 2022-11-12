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الأسير جمال الهور يدخل عامه الـ26 في الأسر

الأحد 13 نوفمبر 2022 10:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

دخل الأسير جمال عبد الفتاح الهور (48 عاما) من بلدة صوريف شمال الخليل، اليوم الأحد، عامه الـ26 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسير الهور واجه الاعتقال لأول مرة عام 1992، بعد زواجه بشهر واحد، وتم الإفراج عنه لاحقا، وتم اعتقاله مرة ثانية عام 1993، وتم الإفراج عنه في عام 1994، وفي الثالث عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 1997 اعُتقل مرة أخرى، وعقب اعتقاله تعرض لتحقيقٍ قاسٍ وطويل، وحكم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات و18 عاما.

وأشار إلى أن الأسير الهور متزوج وأب لاثنين من الأبناء، وله عدة أعمال أدبية، منها: (أعواد البرتقال، وجدار الموت، وجمرات من عنب).

#جمال الهور #نادي الأسير #سجون الاحتلال

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