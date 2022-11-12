رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":

- تكليف رئيس المعارضة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم وخلافات بين الأحزاب حول حقيبة المالية

- الأمم المتحدة ضد إسرائيل

- لبيد: الفلسطينيون يبدلون المفاوضات في خطوات أحادية الجانب

- 98 دولة تصوت لصالح فلسطين و52 امتنعت عن التصويت و17 دولة ضد

- الفلسطينيون رفضوا الضغوطات الأميركية الأوروبية بسحب الطلب الأممي

- التخوف الإسرائيلي: شرعنة مقاطعة إسرائيل ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)

* "معاريف":

- الأمم المتحدة تصوت ضد الاحتلال الإسرائيلي

- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا أحد يقرر لنا اننا نحتل أرض الآباء والأجداد

- لبيد: القرار قد يمس بأي إمكانية لحل مستقبلي

- لبيد طلب من هرتسوغ الحديث مع الرئيس عباس لتأجيل التصويت لكن الرد كان سلبيا

- الحكومة الإسرائيلية تندد بالقرار الذي حصل على أغلبية غير مسبوقة

- وزير الخارجية رياض المالكي يحتفل بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي

- السطو على معسكر للجيش في الجولان وسرقة 70 الف رصاصة و70 قنبلة

* "هآرتس":

- تقديرات إسرائيلية: توجه الأمم المتحدة للمحكمة الدولية واقع لا يمكن تغييره

- لبيد: القرار الأممي قد يؤدي الى التصعيد

- حكومة مع سموتريتش وبن غفير ستكون في مسار تصادم مع المحكمة الجنائية الدولية

- نتنياهو اتفق مع سموتريتش على تبييض البؤر الاستيطانية

- للمرة الثانية: تأجيل ندوة حول النكبة والمحرقة