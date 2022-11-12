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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأحد 13 نوفمبر 2022 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.

* "يديعوت أحرونوت":  

- تكليف رئيس المعارضة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم وخلافات بين الأحزاب حول حقيبة المالية  

- الأمم المتحدة ضد إسرائيل  

- لبيد: الفلسطينيون يبدلون المفاوضات في خطوات أحادية الجانب

- 98 دولة تصوت لصالح فلسطين و52 امتنعت عن التصويت و17 دولة ضد  

- الفلسطينيون رفضوا الضغوطات الأميركية الأوروبية بسحب الطلب الأممي  

- التخوف الإسرائيلي: شرعنة مقاطعة إسرائيل ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)  

* "معاريف":  

- الأمم المتحدة تصوت ضد الاحتلال الإسرائيلي  

- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا أحد يقرر لنا اننا نحتل أرض الآباء والأجداد  

- لبيد: القرار قد يمس بأي إمكانية لحل مستقبلي  

- لبيد طلب من هرتسوغ الحديث مع الرئيس عباس لتأجيل التصويت لكن الرد كان سلبيا  

- الحكومة الإسرائيلية تندد بالقرار الذي حصل على أغلبية غير مسبوقة  

- وزير الخارجية رياض المالكي يحتفل بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي  

- السطو على معسكر للجيش في الجولان وسرقة 70 الف رصاصة و70 قنبلة  

* "هآرتس":  

- تقديرات إسرائيلية: توجه الأمم المتحدة للمحكمة الدولية واقع لا يمكن تغييره  

- لبيد: القرار الأممي قد يؤدي الى التصعيد  

- حكومة مع سموتريتش وبن غفير ستكون في مسار تصادم مع المحكمة الجنائية الدولية

- نتنياهو اتفق مع سموتريتش على تبييض البؤر الاستيطانية  

- للمرة الثانية: تأجيل ندوة حول النكبة والمحرقة

#الصحف الإسرائيلية

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