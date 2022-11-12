فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت أحرونوت، معاريف، هآرتس)، الصادرة اليوم الأحد.
* "يديعوت أحرونوت":
- تكليف رئيس المعارضة نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة اليوم وخلافات بين الأحزاب حول حقيبة المالية
- الأمم المتحدة ضد إسرائيل
- لبيد: الفلسطينيون يبدلون المفاوضات في خطوات أحادية الجانب
- 98 دولة تصوت لصالح فلسطين و52 امتنعت عن التصويت و17 دولة ضد
- الفلسطينيون رفضوا الضغوطات الأميركية الأوروبية بسحب الطلب الأممي
- التخوف الإسرائيلي: شرعنة مقاطعة إسرائيل ودعم حركة مقاطعة إسرائيل (BDS)
* "معاريف":
- الأمم المتحدة تصوت ضد الاحتلال الإسرائيلي
- سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة: لا أحد يقرر لنا اننا نحتل أرض الآباء والأجداد
- لبيد: القرار قد يمس بأي إمكانية لحل مستقبلي
- لبيد طلب من هرتسوغ الحديث مع الرئيس عباس لتأجيل التصويت لكن الرد كان سلبيا
- الحكومة الإسرائيلية تندد بالقرار الذي حصل على أغلبية غير مسبوقة
- وزير الخارجية رياض المالكي يحتفل بالإنجاز الدبلوماسي التاريخي
- السطو على معسكر للجيش في الجولان وسرقة 70 الف رصاصة و70 قنبلة
* "هآرتس":
- تقديرات إسرائيلية: توجه الأمم المتحدة للمحكمة الدولية واقع لا يمكن تغييره
- لبيد: القرار الأممي قد يؤدي الى التصعيد
- حكومة مع سموتريتش وبن غفير ستكون في مسار تصادم مع المحكمة الجنائية الدولية
- نتنياهو اتفق مع سموتريتش على تبييض البؤر الاستيطانية
- للمرة الثانية: تأجيل ندوة حول النكبة والمحرقة