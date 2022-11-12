رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام) الصادرة اليوم الأحد، تخوفا اسرائيليا من القرار الأممي بطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال، ورفض الرئيس محمود عباس للضغوط الأميركية لتأجيله.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"القدس":

- إصابات واغلاق مداخل قصرة واستهداف مراكب الصيادين في قطاع غزة

- تخوف اسرائيلي من المحكمة الدولية ولبيد يلمح للتصعيد مع الفلسطينيين

- "أونروا" ومنظمة التحرير تؤكدان أهمية اعتماد لجنة أممية قرارات لصالح الوكالة

- تواصل فعاليات إحياء الذكرى الـ18 لاستشهاد القائد ياسر عرفات

"الحياة الجديدة":

- الاحتلال يخطر بوقف بناء منزل في أرطاس ويغلق مداخل قصرة

- الرئيس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

- برعاية اشتية: افتتاح المؤتمر الوطني الثاني حول قرار مجلس الأمن 2250

- الرجوب وكريمليف يضعان حجر الأساس للمركز الأولمبي الفلسطيني للملاكمة

- متحف فرنسي يعرض أعمالا فنية للمتحف الوطني الفلسطيني للفن الحديث

"الأيام":

- الرئيس عباس رفض ضغوطا أميركية لتأجيله: صدمة وتخوف في اسرائيل من القرار الأممي بطلب فتوى قانونية من "العدل الدولية" حول ماهية الاحتلال

- اصابات خلال التصدي لاقتحام قباطية وجيش الاحتلال يغلق مداخل قصرة ومستوطنون يحتجزون مواطنين لساعات في بيت دجن

- الرياض: فلسطين تحصد 7 جوائز في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

- الرئيس يترأس الثلاثاء المقبل اجتماعا للجنة التنفيذية للمنظمة

- بيت لحم: ارتفاع ضحايا حادث الفريديس إلى 3

- الطيبة: اجتماع شعبي لحماية الأراضي المهددة بالمصادرة وتظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم