وزير الاوقاف : غدًا ينطلق أول فوج من قوافل المعتمرين بغزة

رام الله / سما /

أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح الأحد، أن يوم غد الإثنين، ستنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية لهذا الموسم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وثمن البكري في تصريح صحفي له، حرص واهتمام القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية على تيسير وتذليل كافة الصعاب لضمان نجاح موسم العمرة لأهالي المحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى الدور الكبير لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح والقنصل العام الدكتورة نداء البرغوثي لكافة الأمور والتنسيق مع مختلف طواقم السفارة، وإنجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين لتسهيل سفرهم.

ووجه البكري الشكر لجمهورية مصر العربية على التسهيلات والترتيبات لتمكين أهالي المحافظات الجنوبية من تأدية العمرة والسفر من خلال معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه المملكة من خدمة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وخص بالشكر سفارة وقنصلية المملكة بالقاهرة.

بدوره أوضح محمد سلامة مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية أن الفوج الأول يتكون من (613) معتمرًا سيسافرون من خلال رحلتين كل رحلة (306) معتمرًا، مبينا أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكن المعتمرين تم تجهيزها حيث قامت شركات الحج والعمرة باستئجار الفنادق الخاصه بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تم حجز حافلات حديثة لنقل المعتمرين إلى معبر رفح ومطار القاهرة الدولي وداخل المملكة العربية السعودية.

وأكد سلامة أنه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن بمعدل فوج كل أسبوعان وأن الوزارة تتابع كافة التفاصيل من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين وأن سفر الفوج الثاني سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.