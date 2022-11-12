  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير الاوقاف : غدًا ينطلق أول فوج من قوافل المعتمرين بغزة

الأحد 13 نوفمبر 2022 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاوقاف : غدًا ينطلق أول فوج من قوافل المعتمرين بغزة



رام الله / سما /

 أعلن الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، صباح الأحد، أن يوم غد الإثنين، ستنطلق أولى قوافل المعتمرين من أبناء المحافظات الجنوبية لهذا الموسم عبر معبر رفح البري باتجاه الأراضي المصرية إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة. 

وثمن البكري في تصريح صحفي له، حرص واهتمام القيادة الفلسطينية وفي مقدمتها الرئيس محمود عباس  ورئيس الوزراء محمد اشتية على تيسير وتذليل كافة الصعاب لضمان نجاح موسم العمرة لأهالي المحافظات الجنوبية، مشيرًا إلى الدور  الكبير لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، ومتابعة السفير دياب اللوح والقنصل العام الدكتورة نداء البرغوثي لكافة الأمور والتنسيق مع مختلف طواقم السفارة، وإنجاز التأشيرات لجوازات سفر المعتمرين لتسهيل سفرهم.

ووجه البكري الشكر لجمهورية مصر العربية على التسهيلات والترتيبات لتمكين أهالي المحافظات الجنوبية من تأدية العمرة والسفر من خلال معبر رفح البري ومطار القاهرة الدولي.

كما توجه بالشكر للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه المملكة من خدمة لمعتمري وحجاج بيت الله الحرام وخص بالشكر سفارة وقنصلية المملكة بالقاهرة.

بدوره أوضح محمد سلامة مدير عام الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية بالمحافظات الجنوبية أن الفوج الأول يتكون من (613) معتمرًا سيسافرون من خلال رحلتين كل رحلة (306) معتمرًا، مبينا أن كافة الترتيبات المتعلقة بسكن المعتمرين تم تجهيزها حيث قامت شركات الحج والعمرة باستئجار الفنادق الخاصه بهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك تم حجز حافلات حديثة لنقل المعتمرين إلى معبر رفح ومطار القاهرة الدولي وداخل المملكة العربية السعودية.

وأكد سلامة أنه سيكون هناك برنامج منظم لسفر باقي الأفواج خلال الفترة المقبلة بما يتناسب وأعداد المسجلين لأداء العمرة والاتفاقيات الموقعة مع وسائل النقل والسكن بمعدل فوج كل أسبوعان وأن الوزارة تتابع كافة التفاصيل من خلال طواقم العمل التابعة لها والمسؤولة عن سفر المعتمرين وأن سفر الفوج الثاني سيكون في الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض الدولار

واللا العبري: الجيش أحبط عملية تهريب أسلحة نوعية وثمينة لكوماندوز حماس بهذه الطريقة..

جنرال إسرائيلي: كارثة كبيرة في انتظارنا.. سموتريتش سيتصرف بطريقة تخدم السنوار

إردان يكشف تبعات القرار الأممي بقبول الطلب الفلسطيني "المدمر" حول ماهية الاحتلال

قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

شاهد: آليات عسكرية إسرائيلية تظهر مع القوات الأوكرانية في خيرسون

الأخبار الرئيسية

الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش .. التوقعات الاولية للمناصب المهمة في الحكومة الاسرائيلية

photo_2022-11-12_10-31-25

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

9ea351656d1ce92ae578b6af68af7b93

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

gantzliberman

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس.. وغانتس: التحرك الفلسطيني سيضر باستقرار المنطقة

لبيد يهاجم التحرك الفلسطيني لمحاكمة "إسرائيل" في لاهاي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية