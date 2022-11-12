الطقس: اجواء غائمة جزئيا ولا تغير على الحرارة اليوم وغدا

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

غدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .