  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: اجواء غائمة جزئيا ولا تغير على الحرارة اليوم وغدا

الأحد 13 نوفمبر 2022 08:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء غائمة جزئيا ولا تغير على الحرارة اليوم وغدا



رام الله / سما /

يكون الجو  اليوم الاحد غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

 غدا الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف وباردا في المناطق الجبلية باردا نسبيا في بقية المناطق ، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الأكثر قراءة اليوم

خبير اقتصادي يوضح أسباب انخفاض الدولار

واللا العبري: الجيش أحبط عملية تهريب أسلحة نوعية وثمينة لكوماندوز حماس بهذه الطريقة..

جنرال إسرائيلي: كارثة كبيرة في انتظارنا.. سموتريتش سيتصرف بطريقة تخدم السنوار

إردان يكشف تبعات القرار الأممي بقبول الطلب الفلسطيني "المدمر" حول ماهية الاحتلال

قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

شاهد: آليات عسكرية إسرائيلية تظهر مع القوات الأوكرانية في خيرسون

الأخبار الرئيسية

الليكود سيحتفظ بوزارة الجيش .. التوقعات الاولية للمناصب المهمة في الحكومة الاسرائيلية

photo_2022-11-12_10-31-25

بالفيديو: ضابط يكشف تفاصيل "ليلة غولاني" السوداء بغزة

9ea351656d1ce92ae578b6af68af7b93

هرتسوغ يستجدي الرئيس عباس

gantzliberman

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس.. وغانتس: التحرك الفلسطيني سيضر باستقرار المنطقة

لبيد يهاجم التحرك الفلسطيني لمحاكمة "إسرائيل" في لاهاي

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية