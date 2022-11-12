الرجوب وكريملف يضعان حجر الأساس للمركز الأولمبي الفلسطيني للملاكمة

القدس المحتلة/سما/

وضع رئيس اللجنة الأولمبية الفريق جبريل الرجوب، ورئيس الاتحاد الدولي للملاكمة الروسي عمر كريملف، اليوم السبت، حجر الأساس للمركز الأولمبي الفلسطيني للملاكمة، في بلدة الرام، شمال القدس، بحضور السفير الروسي غوتشا بواتشيدزه، ورئيس الاتحاد الفلسطيني للملاكمة محمد السلحوت، وعدد من الشخصيات الرياضية الوطنية.

وأشاد الفريق الرجوب في مؤتمر صحفي مشترك مع كريملف، عقد في مقر اللجنة الأولمبية، بمبادرة اتحاد الملاكمة الدولي، بتأسيس مركز تدريب أولمبي يخدم مكونات اللعبة ويسهم في تطويرها وانتشارها وصناعة لاعبين قادرين على تحقيق الإنجازات في المحافل القارية والدولية.

وقال إن كريملف قدم التزاماً لمساعدة أسرة اتحاد الملاكمة الفلسطيني، وهو اليوم يقوم بتجسيد هذا الالتزام ببناء المركز الذي سيشيد وفق المعايير الدولية والأول من نوعه في الشرق الأوسط بإشراف وتمويل الاتحاد الدولي، مشيراً إلى أن اللجنة الأولمبية قدمت الأرض التي سيقام عليها المركز، وستقوم بمتابعة كل ما يلزم مع اتحاد اللعبة، على أن يكون جاهزاً مطلع العام 2024.

وشكر الرجوب اتحاد الملاكمة الدولي ورئيسه كريملف، باسم المنظومة الرياضية الفلسطينية بما تضمه من المجلس الأعلى للشباب والرياضية واللجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، على هذه البادرة غير المسبوقة، مشدداً على التزام الرياضة الفلسطينية بأخلاق الرياضة وقيمها كرسالة تعبر عن أن الرياضة بفلسطين مكوّن أخلاقي وقيمي لتشكيل وعي الشباب والشابات.

ولفت إلى أن فلسطين من خلال الرياضة تقدم معاناتها من الاحتلال الذي يعيق حركة ونهضة المنظومة الرياضية، كما تقدم الوجه الآخر وهو الإصرار على الانتصار وكسر القيود كي يرى العالم فلسطين بعيون رياضية.

وأكد أن الرياضة الفلسطينية ليس لها أي علاقة بأي تجاذبات سياسية، فالأسرة الرياضية الفلسطينية واحدة في شقيّ الوطن والشتات على كافة الأصعدة.

وقال الرجوب إن زيارة كريملف ستكون محطة تاريخية في إدارة ونشر الألعاب وعلى رأسها رياضة الملاكمة وستشكل حافزاً من جانبنا وهذا ما سمعه من الرئيس محمود عباس، الذي استقبله هو والوفد المرافق له، ظهر اليوم، في مقر المقاطعة بمدينة رام الله.

وهنأ الرجوب أسرة اتحاد الملاكمة على هذه الخطوة التي دعمها الاتحاد الدولي للعبة، وما يقدمه أيضاً من رعاية للمنتخب الوطني للملاكمة في مشاركاته الخارجية، آملاً بأن يتم الاستثمار في هذا المركز لإيجاد خط انتاج لاعبين أولمبيين مؤهلين.

بدوره، توجه كريملف بالشكر إلى الشعب الفلسطيني وقيادته ممثلةً بالرئيس محمود عباس، وإلى الفريق جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الأولمبية، واتحاد الملاكمة الفلسطيني، على اهتمامهم بالرياضة وخاصة الملاكمة من أجل إعطاء الفرص للصغار والشباب كي يحققوا من يحلمون به من خلال الرياضة، معرباً عن سعادته بوجوده في فلسطين.

وقال "إن فلسطين أرض مقدسة لجميع الديانات، وأنا مسرور للإعلان على الإشراف لبناء هذا المركز لزيادة فرص تطور اللاعبين الفلسطينيين".

وأوضح أن هذا المركز الذي سيفتتح عام 2024، سيخدم الكوادر الرياضية الإدارية والفنية، وصولاً لتأهيلهم من أجل تمثيل فلسطين في المحافل الدولية بالشكل المطلوب، مؤكداً أن الاتحاد الدولي سيدعم الاتحاد الفلسطيني على صعيد البرامج التأهيلية ورعاية المنتخبات.