التميمي تبحث مع مدير مركز "ايكاردا" تعزيز التعاون المشترك

رام الله/سما/

بحثت رئيس سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، مع مدير عام المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "ايكاردا" علي أبو سبع، فرص التعاون المستقبلي بين الجانبين.

واستعرضت التميمي خلال اللقاء، الذي جرى على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ في مدينة شرم الشيخ المصرية، مجالات عمل سلطة جودة البيئة وتقاطع عملها مع مركز "ايكاردا"، خاصة في القضايا البيئية.

بدوره، بين أبو السبع، مجالات عمل المركز ومدى اهتمامه بقضايا المنطقة، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المياه والزراعة والتصحر وإدارة الأراضي الجافة والتنوع الحيوي وغير ذلك. وأكد أن المركز وإمكانياته وخدماته ستكون متاحة لفلسطين، وأنه حريص جدا على تقديم الدعم الفني اللازم.

واتفق الطرفان على التواصل بعد انتهاء أعمال مؤتمر المناخ من أجل صياغة وتحديد مجالات التعاون والجدول الزمني لتنفيذها، بما تلبي حاجة سلطة جودة البيئة حسب أولوياتها.

وفي السياق ذاته، التقت التميمي مع عدد من مسؤولي الآليات التمويلية لمشاريع التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، وبحثت معهم المشاريع التي يتم تمويلها في فلسطين من تلك الآليات ومتابعة الطلبات التي تقدمت بها فلسطين مؤخرا إلى هذه الآليات من أجل التمويل.

وبحثت اللقاءات فرص تعظيم الاستفادة من تلك الآليات، لا سيما ان دولة فلسطين كانت قد انتهت منذ عام تقريبا من إعداد خطط المساهمات المحددة وطنيا في قطاعات رئيسية عديدة تهدف إلى التكيف أو التخفيف، منها قطاعات: الزراعة والمياه والطاقة والصحة والنقل والمواصلات والنفايات الصلبة.

كما هدفت اللقاءات إلى البحث التفصيلي في القضايا التي كان رئيس الوزراء محمد اشتية قد بحثها خلال لقائه مع مدير صندوق المناخ الأخضر في شرم الشيخ والمتعلقة في القضايا العالقة وفرص التمويل المستقبلية لدولة فلسطين.

وعرضت التميمي أهم الاحتياجات لدولة فلسطين في مجال تعزيز وبناء القدرات والإمكانيات في إعداد مقترحات المشاريع بما يتماشى مع المعايير والشروط لهذه الآليات.

وطالبت بتقديم المساعدة الممكنة في تجنيد الدعم اللازم لأولوياتها ومشاريعها، وإتاحة المجال أمامها للاستفادة من القدرات والإمكانيات والخبرات المتوفرة لدى تلك الآليات.

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