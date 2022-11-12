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وفد من منظمة أطباء لحقوق الانسان ينفذ يوم عمل طبي تطوعي في مخيم جنين

السبت 12 نوفمبر 2022 05:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد من منظمة أطباء لحقوق الانسان ينفذ يوم عمل طبي تطوعي في مخيم جنين



جنين/سما/

- تلقى نحو 250 مريضا، بينهم أطفال ومسنون وأسرى وجرحى، من مخيم جنين، الرعاية الطبية خلال يوم عمل طبي تطوعي اليوم السبت، نظمته منظمة أطباء لحقوق الإنسان من أراضي الـ48، بالتعاون مع اللجنة الشعبية للخدمات، ومركز الشباب الاجتماعي، وجمعية الجليل، وفعاليات ومؤسسات المخيم.

وجرى خلال اليوم التطوعي الذي أقيم في مقر جمعية الجليل للمعاقين في المخيم، تكريما لروح الشهيدين الطبيب عبد الله أبو التين، ومتين ضبايا، تقديم الرعاية الطبية في تخصصات: الأطفال، والباطني، والعظام، والعيون، والغدة، والسكري، والأسرة، وصرف أدوية مجانا للمرضى، وتحويل بعض الحالات المرضية الى أراضي 1948، لتلقي العلاج.

وقال رئيس رابطة الأطباء صلاح الحاج يحيى، إن هذه المبادرة جاءت من أجل تقديم الدعم والإسناد لأهلنا في جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، ورسالة تضامن وتنديد بعدوان الاحتلال المستمر  .

وأضاف: نعمل جاهدين من أجل التواصل بين أبناء الشعب الواحد، الذي يتعرض لهجمة شرسة من الاحتلال والمتمثلة بعمليات الإعدامات الميدانية والاعتقالات والإصابات ونهب الأراضي وإقامة جدار الضم والتوسع العنصري.

ولفت إلى أن 16 طبيبا وممرضا من القوى اليهودية الداعمة لحقوق شعبنا، والجليل والنقب والمثلث، شاركوا في اليوم التطوعي، لتقديم الدعم لأبناء شعبنا وتعزيز صمودهم، وتنديدا بالعدوان المتواصل بحقهم.

وثمنت فعاليات ومؤسسات مخيم جنين، دور منظمة أطباء لحقوق الانسان في أراضي الـ48، في تقديم الدعم لأبناء شعبنا في المخيم، ما يؤكد عمق التواصل والانتماء والنضال المشترك .

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#جنين

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