  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

لجنة اللاجئين في المجلس الوطني ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد التفويض لـ"الاونروا "

السبت 12 نوفمبر 2022 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
لجنة اللاجئين في المجلس الوطني ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد التفويض لـ"الاونروا "



رام الله/سما/

رحبت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمدة ثلاث سنوات جديدة.


واعتبر وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني في تصريح صحفي ان تصويت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا" وكذلك تصويت 165 دولة لصالح قرار تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين يمثل انتصاراً للحقوق اللاجئين وصفعة في نفس الوقت في وجه كل محاولات ومقترحات تصفية وكالة الاونروا على مدار العام المنصرم.
واضاف العوض أن تصويت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها" يمثل تأكيداً اممياً جديداً بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم ستبقى حاضرة بقوة تطرق ابواب الضمير العالمي باستمرار الى حين تحقيق العودة.


وعبرت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الدول التي صوتت الى جانب هذا القرار مطالبةً بترجمة ذلك عملياً عبر تقديم الدعم المالي للأونروا لتتمكن من مواصلة عملها دون عوائق لخدمة اللاجئين لحين عودتهم لديارهم بتنفيذ القرار ١٩٤ الصادر عن الامم المتحدة.

#لجنة اللاجئين في المجلس الوطني

الأكثر قراءة اليوم

"إسرائيل" تعلق على تصويت أوكرانيا لصالح المقترح الفلسطيني في الأمم المتحدة

انخفاض ملحوظ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

يديعوت: "إسرائيل" ستُحاكم في محكمة العدل الدولية.. جلعاد إردان يهدد

الأمم المتحدة تعتمد قرارا تاريخيا لصالح فلسطين

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

صحيفة عبرية تهاجم قطر: الدوحة تبث "دعاية سامة" ضد تل أبيب

قائد كتيبة غولاني يروي لأول مرة تفاصيل مريعة عن معركة الشجاعية عام 2014

الأخبار الرئيسية

Screenshot_17

مسؤول إيراني من مقر المجلس الوطني الفلسطيني بدمشق: "إزالة إسرائيل من الوجود لم يعد أمرا بعيدا"

photo_2022-11-12_14-22-33

جنرال إسرائيلي سابق: كارثة كبيرة في انتظارنا

تنفيذية منظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل لبحث هذه الملفات..

PNN_16698image_story

ماذا يعني اعتماد الأمم المتحدة طلباً لفلسطين حول "ماهية الوضع القانوني للاحتلال"؟

photo_2022-11-12_14-29-22

سرقة ذخيرة عسكرية كبيرة من معسكر إسرائيلي بالجولان المحتل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية