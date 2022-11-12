لجنة اللاجئين في المجلس الوطني ترحب بقرار الأمم المتحدة تمديد التفويض لـ"الاونروا "

رام الله/سما/

رحبت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني بقرار لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بالتصويت على أربع قرارات لصالح فلسطين، من ضمنها تمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، لمدة ثلاث سنوات جديدة.



واعتبر وليد العوض رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني في تصريح صحفي ان تصويت 164 دولة لصالح قرار يتعلق بعمليات "الأونروا" وكذلك تصويت 165 دولة لصالح قرار تقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين يمثل انتصاراً للحقوق اللاجئين وصفعة في نفس الوقت في وجه كل محاولات ومقترحات تصفية وكالة الاونروا على مدار العام المنصرم.

واضاف العوض أن تصويت 160 دولة لصالح قرار "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وإيراداتها" يمثل تأكيداً اممياً جديداً بأن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم ستبقى حاضرة بقوة تطرق ابواب الضمير العالمي باستمرار الى حين تحقيق العودة.



وعبرت لجنة اللاجئين في المجلس الوطني في ختام تصريحها عن شكرها وتقديرها لكافة الدول التي صوتت الى جانب هذا القرار مطالبةً بترجمة ذلك عملياً عبر تقديم الدعم المالي للأونروا لتتمكن من مواصلة عملها دون عوائق لخدمة اللاجئين لحين عودتهم لديارهم بتنفيذ القرار ١٩٤ الصادر عن الامم المتحدة.