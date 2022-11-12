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آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

السبت 12 نوفمبر 2022 04:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد



غزة/سما/

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، كشف جوازات مصرية جديد، وأعلنت آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 13 نوفمبر 2022.

وفيما يلي نص الإعلان:

(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 نوفمبر):

- الحافلات: الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (120) من كشف المسافرين رقم (2022/37): أضغط هنــا

- الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/44): أضغط هنــا

- التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

- لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

- إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

- تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

الهيئة العامة للمعابر والحدود
وزارة الداخلية والأمن الوطني
السبت 12 نوفمبر

 
#معبر رفح #كشف السفر عبر معبر رفح

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