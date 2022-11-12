آلية السفر عبر معبر رفح غدا الأحد

أصدرت وزارة الداخلية في غزة، كشف جوازات مصرية جديد، وأعلنت آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد 13 نوفمبر 2022.

وفيما يلي نص الإعلان:

(كشف جوازات مصرية جديد) آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد (13 نوفمبر):

- الحافلات: الخامسة، والسادسة، والسابعة حتى الرقم (120) من كشف المسافرين رقم (2022/37): أضغط هنــا

- الحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2022/44): أضغط هنــا

- التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

- ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

- لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.

- إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

- تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.

- إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

الهيئة العامة للمعابر والحدود

وزارة الداخلية والأمن الوطني

السبت 12 نوفمبر