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تنفيذية منظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل لبحث هذه الملفات..

السبت 12 نوفمبر 2022 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
تنفيذية منظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس عباس الثلاثاء المقبل لبحث هذه الملفات..



رام الله/سما/

 أعلن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صالح رأفت أن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ستعقد اجتماعا لها برئاسة الرئيس محمود عباس ، يوم الثلاثاء القادم.

وأوضح رأفت، في تصريح له، اليوم السبت، أن اللجنة ستتوقف أمام الممارسات الإسرائيلية على الأرض وستناقش التكليف الجديد لنتنياهو بتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل بمشاركة كل القوى اليمينة الإسرائيلية المتطرفة، وكذلك مناقشة ووضع آليات لتنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف كل أشكال العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد رأفت على أهمية القرار الذي اعتمدته اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية، ورأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية حول وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس .


وأوضح بأنه سيتم العمل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة في منتصف الشهر القادم من أجل الحصول على أغلبية في الجمعية العامة للموافقة على هذا القرار، داعياً محكمة العدل الدولية بالإسراع في إصدار هذه الفتوى حتى يتم الاعتماد عليها في كل المؤسسات الدولية.

ولفت إلى اعتماد العديد من القرارات فيما يتعلق بالاستيطان وتجديد ولاية الأونروا والموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني وممتلكات اللاجئين الفلسطينيين وأكد في هذا السياق على أن العمل مستمر على الصعيد الدولي في المؤسسات الدولية لممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف سياستها الاحادية الجانب التي تنتهك كل القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات الفلسطينية – الإسرائيلية.

#منظمة التحرير #للرئي عبا

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