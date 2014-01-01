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سرقة كمية أسلحة وذخائر كبيرة

اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل

السبت 12 نوفمبر 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اختراق معسكر للجيش الإسرائيلي في الجولان المحتل



القدس المحتلة/سما/

أكّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن معسكرا للجيش في منطقة الجولان السوري المحتل، اختُرق وسُرقت منه كمية أسلحة وذخيرة كبيرة.

وقال في بيان رسمي إن "أسباب السرقة وظروفها قيد التحقيق عند الشرطة العسكرية، وحتى انتهاء التحقيق تُحوّل الأدلة إلى النيابة العسكرية".

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن أكثر من 100 ألف طلقة تم الاستيلاء عليها من قاعدة "تصنوبر" في هضبة الجولان، بعد أن قامت مجموعة باقتحام القاعدة والسيطرة على المعدات القتالية والخروج منها دون أن يلاحظهم أحد.

وأضافت الاذاعة: "جهاز الشاباك يحقق في الحادثة، وجرى اعتقال عدة أشخاص يشتبه بمشاركتهم في الحادث.

#الجيش الاسرائيلي #الجولان #هضبة الجولان

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