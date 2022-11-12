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عمل سابقا في فلسطين.. تركيا تعيد سفيرها إلى "إسرائيل" بعد 4 سنوات على سحبه

السبت 12 نوفمبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
عمل سابقا في فلسطين.. تركيا تعيد سفيرها إلى "إسرائيل" بعد 4 سنوات على سحبه



أنقرة/سما/

عيّنت تركيا سفيرا لها في إسرائيل بعد شغور هذا المنصب أربع سنوات، في خطوة جديدة أخرى في سبيل إعادة تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونُصّب شاكر أوزكان تورونلار، الدبلوماسي الذي شغل منصب القنصل العام لتركيا في القدس بين عامي 2010 و2014، في هذا المنصب بموجب مرسوم رئاسي، مساء الجمعة، على ما أوردت وسائل الإعلام التركية.

وذكرت وكالة نوفوستي الروسية، اليوم السبت، أن المرسوم الرئاسي ينص على أن "شاكر أوزكان تورونلار، عضو المجلس الاستشاري للسياسة الخارجية، قد تم تعيينه سفيرا لتركيا لدى دولة إسرائيل بموجب المادتين 2 و 3 من المرسوم الرئاسي رقم 3".

وكان تورونلار سفيرا لبلاده لدى فلسطين في وقت سابق.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، في وقت سابق، إن أنقرة قررت تعيين سفير لها لدى إسرائيل واستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

سحبت أنقرة سفيرها من إسرائيل في أيار/ مايو 2018 وطردت المبعوث الإسرائيلي بعد استشهاد عشرات الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وردّت إسرائيل على ذلك بإعادة القنصل التركي في القدس إلى بلاده.

وتوتّرت العلاقات بين الجانبين بعدما انتقد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، سياسة إسرائيل تجاه الفلسطينيين في ظل حكومات رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.

لكن إردوغان بعث برسالة تهنئة إلى نتنياهو بعد نجاح معسكره بتحقيق أغلبية من أجل تشكيل الحكومة.

#فلسطين #تركيا #اسرائيل

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