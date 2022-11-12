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الرئيس عباس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة

السبت 12 نوفمبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة



رام الله/سما/

 استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة عمر كريمليف، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، بحضور رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية الفريق جبريل الرجوب.

وأشاد الرئيس بوضع حجر الأساس لمقر الاتحاد الفلسطيني للملاكمة، بتبرع سخي من الاتحاد الدولي للملاكمة، معتبرا ذلك دعما للرياضة الفلسطينية، وتحسين مستوى هذه اللعبة بين الشباب الفلسطيني.

وأكد عباس دعمه المتواصل للاتحادات الرياضية، ولاتحاد الملاكمة لرفع مستوى الرياضة الفلسطينية لتنافس في كافة المحافل الرياضية.

#الرئيس عباس #الاتحاد الدولي للملاكمة

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