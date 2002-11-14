الاسير يوسف مقداد من غزة يدخل عامه ال21 في سجون الاحتلال

غزة / سما /

يدخل الأسير يوسف مقداد من غزة عامه ال21 في سجون الاحتلال الاسرائيلي بشكل متواصل، وهو العام الاخير من مدة حكمه. .

وأشار المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة الى أن الاسير يوسف مصطفى حمدان مقداد (61عاما) من سكان تل الهوى غرب مدينة غزة، معتقل منذ14-11-2002، وذلك بعد ان اجتاحت قوات الاحتلال ليلا وباعداد كبيرة حي تل الهوى من جهة البحر غربا قادمة من مستوطنة نيتساريم وداهمت منزله الواقع بجوار "دوار الخور" واعتقلته برفقة شقيقه، ومن ثم تعرض لتعذيب جسدي ونفسي قاسي، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 21 عاما بتهمة الانتماء الي حركة فتح وكتائب الاقصى ومقاومة الاحتلال الاسرائيلي.

والاسير/ يوسف مقداد وكنيته "ابو الهيثم"، متزوج ولديه 5 من الأبناء ثلاث اولاد وبنتين وهم (هيثم، محمد، مصطفى ، هنية، هيا)، وكان يعمل في جهاز الامن الوقائي في قطاع غزة.

يذكر ان قرابة (190) أسيرا من قطاع غزة يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي؛ أقدمهم الاسير "ضياء الاغا" المعتقل منذ ما يزيد عن ثلاثين عاما.